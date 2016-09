Kategorien

Am Montag, den 18. Oktober 2010 wird in Münster die Ausstellung Tatort Stadion 2 mit einer Gala um 19 Uhr im Stadtteilhaus Lorenz-Süd eröffnet. In den kommenden drei Wochen ist die Ausstellung täglich von 15 bis 19 Uhr zu sehen. Zusätzlich informieren Vorträge über Antidiskriminierungsarbeit im Fußball. Es wird um Strategien gegen Rassismus und Neonazis im Stadion gehen und darum, dass auch die Arbeit gegen Sexismus ein Thema für die Fanszene werden muss.

Dazu gibt es Workshops für Schulklassen, Vereine und interessierte Gruppen.

Infos zu den Ausstellungsorten, dem Begleitprogramm und den Workshops findet ihr hier: http://tatortstadionms.blogsport.de/