Kategorien

Frei nach dem Motto “Das Runde muss ins Eckige”, findet am Samstag, den 18.12.2010 das erste, vom Three Chords Magazine initiierte Hallenfußball-Turnier in Münster statt. “Gut vier Jahre nach der Hardcore-Soccer Weltmeisterschaft in Recklinghausen, war es Zeit, sich der Herausforderung erneut zu stellen und den Titel zu verteidigen.” Gespielt wird Fünf gegen Fünf plus Torwart, genaue Informationen zum Turnierablauf werden in Kürze bereitgestellt.

Die Teilnahme an dem Turnier ist kostenlos, jeder kann mitmachen. Team-Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Im Anschluss an das Turnier wird es im Café Lorenz-Süd noch eine fette Party geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wer eine Mannschaft (5 Spieler + Torwart) anmelden möchte, der kann uns eine Mail schreiben oder sich direkt an: bossek@three-chords.de wenden

Samstag, 18. Dezember 2010

Ort: Sporthalle Hiltup-Mitte / Münster | Beginn: 11 Uhr