Kategorien

Das Bergfest findet dieses Jahr am Samstag, den 16. Juli statt. Kaum zum glauben, aber der beliebte Bowl Contest im Skatepark Berg Fidel Münster geht bereits in die dritte Runde. Durch den Umbau und die Erweiterung des Parks im Herbst 2010 sind den Veranstaltern neue Möglichkeiten gegeben, so dass das Bergfest 2011 größer und internationaler werden wird. Laut Veranstalter, haben sich bereits einige der besten Bowl-Skater Deutschlands für den Contest angekündigt.

Berg Fidel, Münster – Redesign des Parks durch die Firma Minus Ramps.

Bergfest 2009 – Crowd at the Monster Bowl.