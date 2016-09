Kategorien

„Bowls, Beers and Skate Rock“ – am 16. Juli steigt das VOLCOM BERGFEST 2011, präsentiert von Circa, im altehrwürdigen Skatepark Berg Fidel zu Münster. Internationale Top-Skater wie Anders Tellen, Jason Parkes, John Magnusson oder Jürgen Horrwarth haben sich bereits angekündigt und werden es sich nicht nehmen lassen, die neue Bowl-Landschaft zu shredden.

Für den richtigen Sound dabei ist auch gesorgt. Niemand anderes als die legendären U.S. Bombs, um Frontman Duane Peters und die aus diversen Skatevideos bekannten McRad werden direkt neben dem Bowl in die Saiten hauen. Das ist Skate Rock vom Feinsten. Einem Samstag für die Geschichtsbücher steht also nichts mehr im Wege.

Im Bowl-Contest starten die Rider in vier verschiedenen Gruppen. Neben Youth-, B-und A- wird es zum ersten Mal in der Geschichte des Bergfestes auch eine Masters-Gruppe geben, in der alte Skateboard-Veteranen gegeneinander antreten werden. Aber egal ob jung oder alt, bei allen Fahrern sollten die Schoner fest zugezerrt sein, denn der Monsterbowl und die auf drei Ebenen verteilten Corners, Hips und Transitions bestrafen die kleinste Unachtsamkeit. Für Motivation ist aber dennoch gesorgt, schließlich winkt den Gewinnern insgesamt ein Preisgeld von 7.000 US Dollar. Neben dem klassischen Bowl-Contest wird es auch einen „Best Trick“ Contest geben, der dieses Jahr von Globe präsentiert wird. Im „Cash 4 Tricks“ Modus wird dabei Kohle an die fettesten Bänger rausgehauen.

„Hackengas geben“ ist beim Pavel Death Race angesagt. Mit der Stoppuhr im Nacken heizen die Teilnehmer, ähnlich wie beim Boardercross im Snowboarding, auf einer abgesteckten Strecke durch die Bowl-Landschaft. Auch die Streetskater dürfen ihre Bretter ausfahren. Beim traditionellen „Battle of the Berg-Rail“ zählt neben einer gut gefüllten Trickkiste vor allem Consistance. Der Sprung aus einem Bump über das fiese Berg-Rail bringt fette Action. Garantiert.