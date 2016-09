Kategorien

Nachdem es in letzter Zeit etwas ruhig um uns geworden ist, melden wir uns jetzt mit einem Doppelschlag zurück. Im September bringen wir die Isolation 7″ raus und gegen November wird es auch eine neue Three Chords Ausgabe geben. Bei Isolation handelt es sich um eine neue Hardcore Band aus Münster, deren Mitglieder dem einen oder anderen durchaus bekannt sein dürften. Handelt es sich doch um ehemalige und aktive Angehörige der Bands Short Fuse und Chuck Damage oder zieren mit ihrem Konterfei das Merch renomierter Hardcore Bands. Musikalisch geht das Ganze in Richtung Sheer Terror, 86 Mentality oder auch alten Boston-Bands ala Last Rights oder Negative FX, dreckig und rough. Auf dem Blog der Band gibt es bereits zwei Songs zum Auschecken, im September stehen dann auch die ersten Shows an. Weitere Infos zu 7”, Preorder, Shows etc. folgen in Kürze. Bis dahin, always keep the faith.

Isolation: www.isolationhc.blogspot.com