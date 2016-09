Kategorien

Von der Mitte September auf Three Chords Records kommenden ISOLATION s/t 7″ gibt es eine Preorder-Version: Special-Cover, handnummeriert und gestempelt (insgesamt 70 Stück). Bestellungen für 6,50 EUR inklusiv Porto hier: bossek@three-chords.de. Ebenso gibt es ein erstes ISOLATION Shirt. Weiße Bio/Fairtrade Continental Shirts mit dem Cover-Design der Single, für 14,70 EUR inklusiv Porto gibt es die Shirts über selbige Adresse. Als Preorder-Package zusammen 19,70 EUR inklusiv Porto. Also, in die Tasten hauen und bestellen!