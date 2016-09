Kategorien

Die Fischköppe Just Went Black sind im Norden der Republik ja keine Unbekannten mehr, da wurde es Zeit, dass wir uns die mal vorknöpfen. Daher haben wir Sänger Sven mal ein Paar Fragen geschickt, damit er uns mal über die frische Brise aus HH City aufklärt.

Lieber Sven, in der bisherigen Geschichte von JWB gab’s ja so einige Auf- und Abs. Erzähl doch mal was darüber, wie die Band entstanden ist, und wie das dann alles lief, mit der vorübergehenden Auflösung letzten Dezember und der Reunion im Frühjahr, und jetzt das neue Lineup…raus mit der Sprache, wir wollen die ganzen dreckigen Details.

Tja, in der Tat haben wir mit dieser Band schon verdammt viel durchgemacht was die Besetzung anbelangt. Von den Gründungsmitgliedern sind im Prinzip nur noch Ole an der Gitarre und ich übrig geblieben. Wobei man Arne unseren Bassisten fast als Ursprungsmitglied zählen muss, da er seit der ersten Show dabei ist, aber eigentlich damals nur als Lückenfüller für Stefan den Bass-Job übernahm. Aber von Anfang an: wir haben mit der Band angefangen im August 2001. Wir hingen mal wieder an der Hafentreppe rum, lauschten den Klängen einer sauschlechten Crust-Band die gerade im Onkel Otto spielte und redeten uns unseren Kummer mit unseren Bands von der Seele. Unsere damaligen Bands hingen uns irgendwie zum Hals raus und es ging nicht mehr weiter. Die Woche drauf trafen wir uns und probten das erste mal miteinander. Es gefiel allen und wir fingen an die Songs für unser Demo zu schreiben. Von Anfang an war die Bass-Position nicht wirklich besetzt, da Stefan noch nie gespielt hatte und es mit der Band lernen wollte. Leider kam es aus hauptsächlich zeitlichen Gründen nie dazu. Wir nahmen zu Beginn des Jahres 2002 unser Demo auf, auf welchem Ole auch den Bass einspielen musste. Im März 2002 stand die erste Show an und wir brauchten dringend jemanden am Bass. Arne sagte uns zu für ein paar Shows diesen Posten zu übernehmen und das tut er bis heute. In der Besetzung spielten wir bis zum Winter 2002 diverse Shows hauptsächlich im Norden der Republik. Eine Woche vor dem Studio-Termin für unsere Debut-7“ gaben wir unsere Auflösung bekannt. Zu den Gründen möchte ich jetzt nichts mehr weiter sagen. Es waren hauptsächlich persönliche Gründe und wen es wirklich interessiert, der kann mich gerne persönlich fragen und vielleicht kann ich die Antworten geben. Im Februar 2003 juckte es uns wieder in den Fingern und wir schmissen die Band erneut zusammen – diesmal mit Thomas am Schlagzeug. Leider spielten wir nur eine Show mit Thomas, da er jetzt nach Münster gezogen ist. Ein neuer Job, eine neue Stadt und vor allem eine neue Liebe waren die verständlichen Gründe dafür. Kurz bevor Thomas die Band verlassen musste, stieg ausserdem Paul an der Gitarre aus. Auch hier waren persönliche Gründe dafür verantwortlich das wir uns nach einen neuen Gitarristen umschauen mussten, den wir in Jens aus Oldenburg fanden. Jens dürfte den meisten bekannt sein als Konzertveranstalter in Bremen und Oldenburg und als Gitarrist der nicht mehr existierenden THE BLOOD IN MY TEARS. Eben von dieser Band kommt auch unser neuer Schlagzeuger Noah aus Bremen, der nach Thomas Ausstieg bei uns dabei ist. Jens und Noah bilden nun jedes Wochenende eine Fahrgemeinschaft zum Proben und soweit ich das bislang beurteilen kann, spielen wir derzeit in Idealbesetzung was Motivation und Einstellung betrifft.

JWB haben sich ja gerade in Norddeutschland recht schnell einen ganz guten Namen gemacht, obwohl ihr gar nicht so viele Konzerte gespielt habt. Das Demo fand schon viel Beachtung, oder? Denkst du, das in der heutigen Zeit neben Hörensagen und Fanzines auch das Internet eine Rolle spielt?

Das Demo verkaufte sich eigentlich recht gut und wurde in den meisten Fällen als ganz gut bewertet, wenn auch die Aufnahme und das Schlagzeug etwas zu wünschen übrig lassen. Ich mag das Demo bis heute und störe mich nicht allzu sehr an der teilweise doch etwas diletantischen Aufnahme. Lustig fand ich vor allem immer wenn die Leute versucht haben uns musikalisch mit anderen Bands zu vergleichen – von SHAI HULUD bis hin zu LIFETIME hab ich da schon alles gehört.

Klar, es wäre vermessen die Bedeutung von „Direktmarketing“ im Internet herunter zu spielen. Wieso auch? Mittlerweile ist es ja so, das ein Grossteil der Leute die sich abends auf Konzerten treffen tagsüber eine zweite „Identität“ unter einem Nickname auf einem der einschlägigen Internet-Messageboards besitzen. Im Prinzip ist das nix anderes als die Print-Fanzine Kultur im Zeitraffer – praktisch in Lichtgeschwindigkeit. Dazu kommen dann natürlich die ganzen negativen Auswüchse dieser Entwicklung, das es halt jedem möglich ist seinen (teilweise) unqualifizierten Senf dazu zu geben, usw. Der Zugang zu diesem Medium ist schon recht einfach und es Bedarf keiner Energie mehr sich in eine „Szene hinein zu arbeiten“. Dies ist einerseits sehr positiv, hat meiner Meinung nach aber auch ziemlich schlechte Seiten. Im Endeffekt muss jeder für sich selbst entscheiden wie und vor allem für was er dieses Medium nutzen möchte.

Wenn JWB live spielen, gehst du ja immer ab wie ein Zäpfchen. Da bekommst du doch sicher nicht immer nur positive Reaktionen vom Publikum, wenn du Leute über den Haufen rennst usw., oder? Wurden JWB schon als Tuff Guy Band bezeichnet oder so was?

Ich muss zugeben das mir mein Verhalten und die Sicherheit des Publikums im Moment des Spielens ziemlich egal sind. Ich achte da einfach nicht drauf. Keine Ahnung was da in mir austilt in dem Moment, aber wenn wir anfangen zu spielen, dann schalte ich automatisch auf eine sehr destruktive Art um, in der mir das meiste ziemlich egal ist. Nach der Show sieht das dann immer komplett anders – bei der letzten Show hab ich leider einem Mädel ziemlich eins auf die Nase gegeben und die hat wohl auch geblutet. Ich bin direkt nachdem wir zuende waren hin zu ihr und hab mich tausendmal entschuldigt, mir war das furchtbar unangenehm und peinlich. Aber für sie war es ok. Auf jeden Fall hat sie mir das gesagt. Mir ist schon bewusst das die meisten Leute es hassen während einer Show ständig von einem schwitzenden Sänger umgerannt zu werden – ich find das ja meistens auch nicht so prickelnd, aber wer zu unseren Shows kommt dem kann ich leider nur empfehlen sich ein wenig abseits zu stellen wenn er nicht belangt werden möchte. Hört sich blöd an – ich weiss.

Also in einem Tuff Guy Kontext sehe ich uns in keinster Weise. Für mich ist das Verhalten der meisten Bands dieser Kategorie meist sehr aufgesetzt und unecht, während das bei uns eher nicht der Fall ist. Ehrlicher Schweiss, ehrliches Blut, ehrliche blaue Flecken, haha…

Die Texte sind sehr düster und negativ, „dark emo“, wie man hier in Oldenburg dazu sagt. Hast du sie geschrieben? Geht es um konkrete Dinge, Geschehnisse oder so? Wie findest du das, das es jetzt ja einige Bands gibt, die solche persönlichen, sehr schwarzen Texte schreiben, so im Kielwasser von AMERICAN NIGHTMARE, die da wohl eine richtige Welle losgetreten haben?

AN haben da natürlich einen Nerv bei den Kids erwischt, der super in die Zeit passte. Diese ganze „alle hassen mich und FTW“-Attitüde ist ja schwer angesagt derzeit und wurde in bestimmten Kreisen nicht unerheblich von AN beeinflusst und geprägt meiner Meinung nach. Das ist ja unter anderem daran zu erkennen das sich derzeit auch die ganzen Emo-Nasen wie die Geier auf AN stürzen. Ich erinner mich da an die erste Tour – da sah das Publikums-Gemisch doch „leicht“ anders aus. Man muss natürlich sagen das die Texte und das „Image“ von AN grandios sind. Eine wirklich tolle Band.

Mir persönlich geben positive Texte leider nichts mehr. Natürlich hat sich das geändert in den letzten Jahren – wer von uns ist nicht vor etlichen Jahren auf Texte und den dazugehörigen Bands abgegangen deren hauptsächlicher Inhalt aus „unity“, „straight ahead“ oder „friendship“ bestand. Klar berühren mich diese Bands auch heute noch wenn ich sie höre, aber nicht mehr auf eine ehrliche Weise – da schwingt leider einfach zuviel Zynismus mittlerweile mit. Ich denke das ist bei den meisten Leuten ähnlich – Youth Crew Bands mit positiven Texten werden heute doch eher belächelt, was ein Ergebnis der letzten Jahre ist. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich selbstverständlich auch lieber wieder auf Shows gehen, wo Fingerpointing und lachende verschwitzte Gesichter vorherrschen anstatt verschränkter Arme, Nike Air und Clean Cut Look. Aber ich denke die Zeiten sind erstmal vorbei. Ob es da noch mal ein Comeback gibt bezweifel ich leider. Aber um mal auf unsere Texte zurück zu kommen. Die Texte kommen entweder von mir oder von Ole – zu Oles Texten kann ich nicht viel sagen, ausser das ich sie sehr gut nachvollziehen kann und voll dahinter stehe. Es geht um verpasste Chancen, verflossene Lieben oder einfach die Angst vor der eigenen Zukunft. Meine Texte schlagen da in eine ähnliche Kerbe. Thomas meinte mal zu mir das ich der älteste Anfang-20-Jährige sei den er je erlebt hat. Ich glaube damit hat er gewissermassen schon irgendwie recht, vielleicht denk ich wirklich manchmal zuviel nach oder sehe einige Sachen zu schwarz. Ich weiss es nicht. Ich weiss nur das ich einigen meiner Mitmenschen damit gehörig auf den Senkel gehe, haha…

Siehst du JWB eher in einem Punk als einem HC Kontext? Ist das wichtig für dich? Was bedeutet Punk, oder HC, für dich, und wie siehst du die damit verbundene Subkultur? Wie stellst du dir diese im Idealfall vor?

Wenn man hier musikalische Grenzen ziehen will würde ich schon sagen das wir eine HC-Band sind. Allerdings ist mir diese Einteilung relativ schnurz – viel mehr kommt es für mich auf die Einstellung der Band und der Leute an. Punk ist einfach das Fundament auf dem sich alles gründet – der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen. Meiner Meinung nach ist Punk nicht fassbar, niemand kann sagen das ist Punk oder das ist Punk. Jeder lebt seine eigene Vorstellung davon, aber was allen die damit leben gemeinsam ist, ist meiner Meinung nach ein reflektierteres Bewusstsein für das eigene Handeln und die eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft.

Punk ist für mich insbesondere D.I.Y. – der Versuch sich der Spassgesellschaft zu entziehen, sein eigenes Ding durchziehen und nicht darauf angewiesen zu sein seine Freizeit damit zu verbringen den Angeboten anderer nachzugehen. Jeder hat einen Platz innerhalb dieser Sache und jeder ist willkommen seine Energie dafür zu verwenden. Dieses parallel zu „normalen Welt“ existierende Netzwerk von Gleichgesinnten und Menschen die sich trotz teil riesiger räumlicher Distanz kennen, macht für mich den besonderen Reiz von Punk und D.I.Y. aus.

In diesem Zusammenhang: Ist HC wirklich mehr als coole Musik? Oder ist es nur eine weitere Subkultur mit nettem Gedudel, aber ohne wirklichen Inhalt? Viele Leute sehen Punk und HC ja als eine Art Gegenkultur. Die frage ist halt nur, kann Punk/HC diese Anforderungen erfüllen? Oder doch eher alles Bla Bla?

Wenn ich an Hardcore denke, denke ich an E-Bay, Hip-Hop Klamotten und beschissenes hinter-dem-Rücken Getuschel. Das geht mir am Arsch vorbei. Genauso am Arsch vorbei geht mir das „Hardcore ist tot“ Gelaber von alten Säcken oder jüngeren, die denken das sie sich mit einer solchen Aussage selbst in den Szene-Olymp heben. Hardcore ist für jeden von uns greifbar und jeder hat ein Recht darauf. Lacht jeden aus der Euch erzählen will was Hardcore ist und was nicht – am Ende zählt eh nur die Aussage – und da bin ich mir nicht zu schade einen guten Freund zu zitieren – „Hardcore ist das was DU draus machst!“.

Hamburg scheint ja eine Stadt zu sein, in der Lokalpatriotismus Hochkonjunktur hat. Wie findest du deine Heimatstadt? Was geht ab in Hämburch Ciddy, außer Hip Hop, Astra und St. Pauli? Was geht mit der Rotten Flora?

Naja, der Hip Hop Boom in der Hansestadt hat sich ja etwas gelegt. Das ist auch gut so. Trotzdem geht die Vermarktung der Stadt unaufhörlich weiter. Gerade total angesagt ist so eine beschissene Klamotten-Marke die als Namen die Postleitzahl von St. Pauli trägt. Ganz furchtbar. Jeder Vorstadt-Affe rennt hier jetzt mit den Fetzen rum und lümmelt vor den gängigen Kiez-Kneipen rum und guckt furchtbar alternativ aus der Wäsche. Direktes Stadtverbot wäre hier die geeigneteste Maßnahme.

Ansonsten steht natürlich ausser Zweifel das Hamburg die Stadt Nr. 1 in Deutschland ist. Gerade jetzt zum Sommer gibt es wohl keine schönere Stadt. Aber jetzt mal weg von dem lokalpatriotischen Scheiss.

Es bilden sich derzeit mal wieder ein paar neue Bands, von denen ich aber aktuell noch nicht wirklich was berichten kann. Steht halt noch alles recht am Anfang und ich habe mittlerweile ehrlich gesagt auch ein wenig den Überblick verloren über die ganzen Bands die sich hier gründen, weil sie teilweise auch aus den gleichen Mitgliedern bestehen. Nach wie vor finden pro Woche ca. 2-3 Konzerte in der Roten Flora statt, wobei es sich dabei aber hauptsächlich um Punk, Crust oder Emo / Screamo Shows handelt. „Normale“ HC-Shows von aktuell tourenden Ami-Bands z.B. finden eher selten statt, da mit dem Wegfall des Marquee derzeit eine Lücke klafft zwischen kleinen Konzert-Orten wie der Flora, Störtebeker, usw. und den grossen kommerziellen Hallen wie Schlachthof, Markthalle und dergleichen. Da muss man dann schon nach Bremen oder Oldenburg düsen um sich aktuelle tourende Sachen anzuschauen.

Es scheint, als habe die ganze Geschichte mit der Räumung der Bambule in HH einiges in Bewegung gebracht. Gibt es wirklich eine neue Widerstandsbewegung in HH, gegen Schill und Konsorten? Oder eher eine Art vorrübergehender Wutausbruch?

Es war tatsächlich ein ziemlich heisser Herbst den wir hier in Hamburg erlebt haben. Die ganze Stadt war in Aufruhr, jeder liess sich mobilisieren, alle drei Tage eine neue Demo, usw. Das ganze ist mittlerweile natürlich wieder etwas abgeflacht, aber das Thema ist natürlich überhaupt nicht vom Tisch. Die Räumung der Bauwagenplätze wird auch in Zukunft weiterhin dienen als Aufhänger für ein allgemeines Auflehnen der Hamburger Bevölkerung gegen Brechmitteleinsätze, Umstrukturierung der Stadt und den Law and Order Wahn von Schill und Konsorten. Es ist weiterhin nicht hinzunehmen das ein derart populistischer Wichtigtuer wie Schill seine eigene politische Erfolglosigkeit und Inkompetenz damit überspielt, indem er über Jahrzente gewachsene Strukturen kaputt macht und zerstört. Ich finde vor allem positiv das dem Senat gezeigt wurde das sich bis zu 15.000 Menschen mobilisieren lassen, für eine Sache die aus einem derartigen kleinen Thema wie die Räumung eines Bauwagenplatzes entstand. Es handelt sich hierbei nicht um eine kleine unwichtige Minderheit die gerne weiterhin ihr „Hippie-Dasein“ in Bauwagen leben möchte, sondern es herrscht eine grosse Unzufriedenheit mit der Politik des Senats und dem aktuellen Lauf der Dinge.

Wie sieht die Zukunft von JWB aus? Sind Veröffentlichungen in Aussicht? Wo geht’s hin mit der Band im Sommer 2003?

Wir sind jetzt erst wieder soweit das wir mit der aktuellen Besetzung Shows spielen können. Jetzt am Wochenende kommen die ersten und ich hoffe das die Proben die ich an einer Hand abzählen kann genügen und wir uns nicht blamieren, haha…

Ende Juli gehen wir ins Studio um endlich unsere 7“ aufzunehmen. Wer die dann veröffentlicht steht noch in den Sternen, wir müssen da noch mit 1-2 Leuten reden bis wir da eine Entscheidung treffen mit der wir gut leben können. Ich hoffe auf jeden Fall das die Platte möglichst bald nach dem Studio-Termin erscheint, damit wir endlich mal etwas neues auf dem Markt haben als nur unser krachiges Demotape. Ansonsten hoffe ich sehr das wir im Sommer bis Herbst noch ein paar Shows spielen können und vor allem mal ein wenig weiter rumkommen mit der Band, eine Menge neue Leute kennenlernen und das sich die aktuelle Besetzung ausnahmsweise mal etwas länger hält. Haha…

Any last wise words? Message? Shoutouts? Irgendwelche Morddrohungen?

Ich möchte Ole und Arne danken für Ihre Beständigkeit und das sie nach dem ganzen beschissenen Hin-und-Her nicht bereits das Handtuch geworfen haben.

Ansonsten ein Gruß an alle die mir am Herzen liegen. Gemordet wird nicht vor dem 17.02.2009…